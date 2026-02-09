DAX25.009 ±-0,0%Est506.063 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 -5,4%Nas23.238 ±0,0%Bitcoin57.840 -1,8%Euro1,1905 -0,1%Öl69,31 +0,3%Gold5.040 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 TUI TUAG50 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
TSMC-Aktie im KI-Rausch: Chip-Gigant sprengt mit Januar-Zahlen alle Erwartungen TSMC-Aktie im KI-Rausch: Chip-Gigant sprengt mit Januar-Zahlen alle Erwartungen
Darum legen die Ölpreise etwas zu Darum legen die Ölpreise etwas zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mysteriöser X-Post

Palantir-Aktie fester: Michael Burrys Botschaft nährt Zweifel am Kurs

10.02.26 15:41 Uhr
Palantir-Aktie an der NASDAQ vor dem Sturzflug? Michael Burry schlägt Alarm | finanzen.net

Investor Michael Burry ist nicht nur einer der größten Kritiker von Börsenstar Palantir, sondern warnt offenbar auch vor einem eklatanten Kurssturz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
158,64 EUR -0,84 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
121,08 EUR 0,94 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Burry identifiziert Kopf-Schulter-Muster bei Palantir
• Potenzielles Unterstützungsniveau bei rund 83 US-Dollar
• Aktie reagiert vorbörslich zunächst moderat auf Warnungen

Wer­bung

"Ich arbeite an etwas $PLTR." Mit diesem überschaubaren Post auf X, begleitet von einem Chart des US-Softwareriesen Palantir, hat der bekennende Palantir-Bär Michael Burry die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich gezogen.

Wer­bung

Palantir-Aktie vor Kurseinbruch?

Zusätzliche Informationen blieb Burry unterdessen zunächst schuldig, ein Blick auf den angehängten Aktienchat lässt aber vermuten, dass der Marktexperte einen möglichen Kurseinbruch bei Palantir voraussagt. Laut Burry scheint der Chart eine Kopf-Schulter-Formation gebildet zu haben - ein Muster, das Händler häufig als Zeichen für das Ende eines Aufwärtstrends interpretieren.

Der Kopf markiert dabei das Rekordhoch der Aktie aus dem November 2025, damals war ein Anteilsschein 207,52 US-Dollar wert. Eine mögliche Nackenlinie wird bei 140 US-Dollar eingezeichnet, unterhalb dieses Kursniveaus könnte sich der Abwärtstrend verstärken. Dabei scheint Burry ein erstes Unterstützungsniveau für die Aktie bei rund 83 US-Dollar identifiziert zu haben - ein Rückgang um rund 42 Prozent zum Schlusskurs an der NASDAQ bei 142,91 US-Dollar am Montag. Die "Landing Area" markiert Burry bei rund 54 US-Dollar, damit würde die Palantir-Aktie rund 60 Prozent an Wert verlieren.

Burry als Palantir-Skeptiker bekannt

Michael Burry ist bereits seit geraumer Zeit als Palantir-Bär unterwegs. Aus einem SEC-Dokument von Ende 2025 geht hervor, dass der Investor auf fallende Kurse bei dem Softwarehersteller setzt. Zum damaligen Zeitpunkt besaß er Put-Optionen im Wert von 912 Millionen US-Dollar.

Wer­bung

Auch gegen einen weiteren KI-Profiteur, den US-Konzernriesen NVIDIA, waren in diesem Zusammenhang Shortwetten von Burry bekannt geworden. Noch vor wenigen Monaten hatte sich "The Big Short"-Investor deutlich zurückhaltender gegeben und in einem mittlerweile gelöschten X-Post geschrieben, dass man bei Marktübertreibungen manchmal am besten gar nicht erst mitspiele. Nicht mitzuspielen ist für Burry nun aber offenbar keine Option mehr.

So reagiert die Palantir-Aktie

Anleger scheinen die angekündigte Analyse von Burry zu Palantir aber zunächst weitgehend unaufgeregt zur Kenntnis zu nehmen: Nach dem Handelsstart liegt die Aktie nun zwischenzeitlich mit über 1,45 Prozent im Plus bei 144,23 US-Dollar, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf bereits rund 20 Prozent an Wert eingebüßt hat.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen