10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen. KI-Panne: Musks Grok liefert wohl fehlerhafte Bilder.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise moderat höher.

2. Börsen in Fernost in Grün - Nikkei beflügelt

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise kräftige 3,18 Prozent auf 51.957,27 Punkte.

Der Shanghai Composite legt unterdessen um 1,05 Prozent auf 4.010,66 Punkte zu.

Der Hang Seng notiert derweil leichte 0,06 Prozent höher bei 26.354,22 Einheiten.

3. RWE-Aktie: Chef sieht sinkende Energiekosten

Der Chef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, rechnet mit sinkenden Preisen bei Strom und Gas. Zur Nachricht

4. KI-Panne: Musks Grok liefert wohl fehlerhafte Bilder

Nach Kritik an der jüngsten Möglichkeit, freizügige Bilder unter anderem von Minderjährigen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) zu erstellen, hat Elon Musks KI-Chatbot Grok Fehler eingeräumt. Zur Nachricht

5. BVB-Aktie: Kovac-Stab schrumpft - Trennung vom Assistenten

In Borussia Dortmunds Trainerteam gibt es im neuen Jahr eine Veränderung. Zur Nachricht

6. Machtbeben in Südamerika: Trump drängt Maduro ab und übernimmt Regie in Venezuela

US-Präsident Donald Trump forciert den Machtwechsel in Venezuela - auch mit militärischer Gewalt. Zur Nachricht

7. Lufthansa-Aktie: Reaktion auf Eskalation - Lufthansa ändert Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela

Nach dem US-Angriff auf Venezuela informiert die Lufthansa über etwas längere Flugzeiten zum südamerikanischen Nachbarland Kolumbien. Zur Nachricht

8. BASF-Aktie: Werk in Zhanjiang vor Start

BASF wird seinen neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang im ersten Quartal des Jahres offiziell eröffnen - als Industriestandort mit miteinander verbundenen Produktionsanlagen, Logistik und Stoffströmen. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen nach US-Militäreinsatz in Venezuela

Die Ölpreise geben ab. So verbilligte sich der WTI um 0,37 auf 56,95 Dollar, während Brent um 0,42 auf 60,38 Dollar fiel.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1683 US-Dollar und damit weniger als am Vortag.