DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -5,0%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.099 +1,3%Euro1,1690 -0,3%Öl60,41 -0,6%Gold4.423 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Schlumberger 853390 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- Trump: US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Bitcoin im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - US-Militäreinsatz in Venezuela im Blick 10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - US-Militäreinsatz in Venezuela im Blick
Fünfter Anstiegstag in Folge: Bitcoin bleibt zum Jahresstart auf Erholungskurs Fünfter Anstiegstag in Folge: Bitcoin bleibt zum Jahresstart auf Erholungskurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - US-Militäreinsatz in Venezuela im Blick

05.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - US-Militäreinsatz in Venezuela im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen. KI-Panne: Musks Grok liefert wohl fehlerhafte Bilder.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.539,3 PKT 48,9 PKT 0,20%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.338,5 PKT 483,9 PKT 1,87%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
51.832,8 PKT 1.493,3 PKT 2,97%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.968,8 PKT 3,7 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise moderat höher.

2. Börsen in Fernost in Grün - Nikkei beflügelt

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise kräftige 3,18 Prozent auf 51.957,27 Punkte.
Der Shanghai Composite legt unterdessen um 1,05 Prozent auf 4.010,66 Punkte zu.
Der Hang Seng notiert derweil leichte 0,06 Prozent höher bei 26.354,22 Einheiten.

3. RWE-Aktie: Chef sieht sinkende Energiekosten

Wer­bung

Der Chef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, rechnet mit sinkenden Preisen bei Strom und Gas. Zur Nachricht

4. KI-Panne: Musks Grok liefert wohl fehlerhafte Bilder

Nach Kritik an der jüngsten Möglichkeit, freizügige Bilder unter anderem von Minderjährigen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) zu erstellen, hat Elon Musks KI-Chatbot Grok Fehler eingeräumt. Zur Nachricht

5. BVB-Aktie: Kovac-Stab schrumpft - Trennung vom Assistenten

In Borussia Dortmunds Trainerteam gibt es im neuen Jahr eine Veränderung. Zur Nachricht

Wer­bung

6. Machtbeben in Südamerika: Trump drängt Maduro ab und übernimmt Regie in Venezuela

US-Präsident Donald Trump forciert den Machtwechsel in Venezuela - auch mit militärischer Gewalt. Zur Nachricht

7. Lufthansa-Aktie: Reaktion auf Eskalation - Lufthansa ändert Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela

Nach dem US-Angriff auf Venezuela informiert die Lufthansa über etwas längere Flugzeiten zum südamerikanischen Nachbarland Kolumbien. Zur Nachricht

8. BASF-Aktie: Werk in Zhanjiang vor Start

BASF wird seinen neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang im ersten Quartal des Jahres offiziell eröffnen - als Industriestandort mit miteinander verbundenen Produktionsanlagen, Logistik und Stoffströmen. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen nach US-Militäreinsatz in Venezuela

Die Ölpreise geben ab. So verbilligte sich der WTI um 0,37 auf 56,95 Dollar, während Brent um 0,42 auf 60,38 Dollar fiel.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1683 US-Dollar und damit weniger als am Vortag.

Bildquellen: alphaspirit / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:17Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nähert sich Rekordhoch - Venezuela belastet nicht
08:06Airbus A330-200 von Air France landet ungeplant in München
08:0010 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - US-Militäreinsatz in Venezuela im Blick
07:55Börse: Dax nahe Rekordhoch erwartet trotz US-Angriff auf Venezuela
07:36DAX dürfte weiter klettern - Anstieg Richtung Rekordhoch möglich
07:23DAX-FLASH: Dax steigt Richtung Rekordhoch - Keine Venezuela-Verunsicherung
06:43Ende der Dauerkrise? Warum 2026 für Bayer zum Schicksalsjahr wird
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
mehr