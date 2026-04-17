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Symbol CRZBF

Barclays Capital

Commerzbank Overweight

08:46 Uhr
Commerzbank Overweight
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
36,31 EUR 0,45 EUR 1,25%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 36 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Der Vorstoß der Unicredit sichere Commerzbank-Aktien ab. Der Kurs liege gerade so eben über dem Gebotspreis der Italiener und weitere Käufe könnten für Auftrieb sorgen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Overweight

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,68 €		 Abst. Kursziel*:
17,71%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
36,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,67%
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

08:46 Commerzbank Overweight Barclays Capital
16.04.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Commerzbank Halten DZ BANK
18.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 Commerzbank Hold Warburg Research
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