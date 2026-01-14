DAX24.293 -2,1%Est505.888 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,04 -5,2%Nas23.408 -1,9%Bitcoin70.667 -5,1%Euro1,1944 -0,1%Öl70,75 +2,9%Gold5.276 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 ASML NV A1J4U4 Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Bilanzen machen Kurse: DAX beendet Handel auf tiefrotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet Bilanzen machen Kurse: DAX beendet Handel auf tiefrotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet
Gold & Silber: Zwangsverkäufe treffen auf überhitzte Stimmung! Gold & Silber: Zwangsverkäufe treffen auf überhitzte Stimmung!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2: Microsoft-Wachstum lässt etwas nach - Aktie vorbörslich unter Druck

29.01.26 17:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
277,05 EUR -5,15 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
199,50 EUR -4,50 EUR -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
354,55 EUR -49,00 EUR -12,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,70 EUR -2,68 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Kurs aktualisiert)

REDMOND (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller Microsoft hat dank einer weiter hohen Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste erneut kräftig zugelegt. Allerdings fiel das Wachstum im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (Ende Juni) nicht mehr so hoch aus wie im Vorquartal. Dies teilte Microsoft am Mittwochabend nach Börsenschluss in Redmond mit. Zusammen mit den Sorgen über die stark gestiegenen Kosten belastete das nachlassende Wachstum den Aktienkurs.

Wer­bung

Die Aktie, die in den vergangenen Monaten bereits einen schweren Stand hatte, gab im frühen New Yorker Handel als schwächster Dow-Wert um zwölf Prozent nach. Anders als etwa die Papiere der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) konnte Microsoft zuletzt nicht mehr vom KI-Boom profitieren.

Während der Alphabet-Börsenwert in den vergangenen sechs Monaten um drei Viertel auf knapp 4,1 Billionen Dollar anzog, ging derjenige von Microsoft bis zum Handelsende am Mittwoch um sechs Prozent auf 3,6 Billionen zurück. Analysten lobten zwar die Zahlen als überwiegend gut. Es gibt bei einigen Experten aber Zweifel am künftigen Wachstum des Cloud-Geschäfts (Azure).

Der Erlös von Microsoft legte im abgelaufenen Quartal im Jahresvergleich um insgesamt 17 Prozent auf 81,3 Milliarden Dollar (68 Mrd Euro) zu. Bereinigt um die positiven Effekte des schwachen Dollar betrug das Plus 15 Prozent. Zum Auftakt des laufenden Geschäftsjahres hatte das währungsbereinigte Wachstum noch bei 17 Prozent gelegen. Der operative Gewinn im zweiten Geschäftsquartal zog um rund ein Fünftel auf 38,3 Milliarden Dollar an.

Wer­bung

Die Investitionen kletterten um zwei Drittel auf den Rekordwert von 37,5 Milliarden Dollar und damit etwas stärker als von Experten erwartet zu. Beim Umsatz und beim operativen Ergebnis schnitt Microsoft dagegen etwas besser ab, als Experten prognostiziert hatten. Allerdings lag das Wachstum im Cloud-Geschäft nur im Rahmen der Prognosen der Analysten.

Zudem wurde auch der Ausblick für das Cloud-Geschäft im laufenden Quartal überwiegend als eher verhalten eingestuft. Finanzchefin Amy Hood verwies erneut darauf, dass Kapazitätsengpässe das Wachstum in der Cloud-Sparte ausbremsen. Daher seien die hohen Investitionen notwendig.

In den vergangenen Monaten kam Microsoft beim Ausbau der Infrastruktur nicht hinterher, unter anderem weil die Nachfrage nach Cloud-Angeboten und Produkten mit Künstlicher Intelligenz so stark gewachsen ist. Dabei profitiert Microsoft auch von der engen Zusammenarbeit mit dem Startup OpenAI (ChatGPT), an dem der Softwarehersteller beteiligt ist.

Wer­bung

Einem Bericht des Startup-Fachmediums "The Information" zufolge will sich Microsoft auch an einer weiteren Finanzierungsrunde für OpenAI beteiligen. Der Softwarehersteller wolle zusammen mit NVIDIA und Amazon bis zu 60 Milliarden Dollar zur weiteren Finanzierung von OpenAI beisteuern. Microsoft soll aber weniger als 10 Milliarden beitragen. OpenAi wolle in einer neuen Finanzierungsrunde bis zu 100 Milliarden auftreiben und die Bewertung auf bis zu 830 Milliarden steigern. Daran soll sich auch der japanische Technologieinvestor Softbank beteiligen./zb/mis/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
17:46Microsoft KaufenDZ BANK
15:21Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
13:16Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
12:41Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17:46Microsoft KaufenDZ BANK
15:21Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
13:16Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
12:41Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen