DAX24.915 -0,1%Est505.974 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -0,3%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.778 -0,8%Euro1,1890 +0,1%Öl65,81 +0,2%Gold5.086 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 PUMA 696960 SAP 716460 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil: 25.000-Punkte-Marke außer Reichweite -- PUMA mit neuem Großaktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor
Novo Nordisk-Aktie etwas höher: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck Novo Nordisk-Aktie etwas höher: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Plastik-Recyclingquote steigt auf 71 Prozent

27.01.26 11:06 Uhr

OSNABRÜCK/DESSAU (dpa-AFX) - Deutschlands Plastikmüll wird besser recycelt als früher. Die zuständige Überwachungsbehörde - die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) - und das Umweltbundesamt teilten in Osnabrück und Dessau mit, dass die Recyclingquote bei Kunststoffen im Jahr 2024 bei rund 71 Prozent gelegen hat und damit rund zwei Prozentpunkte höher als 2023. Die EU-Mindestvorgabe von 63 Prozent wurde damit deutlich übertroffen. Im Vergleich zu 2018 war es sogar ein Plus von 29 Prozentpunkten, damals hatte die Recyclingquote nur 42 Prozent betragen.

Wer­bung

Ein Grund für die steigende Quote ist bessere Technik. In den Sortier- und Verwertungsanlagen kann der Müll besser getrennt und aufbereitet werden als früher. Außerdem sind einige Verpackungen inzwischen so produziert, dass sie leichter wiederverwertbar sind.

Mit der Recyclingquote gemeint ist das Verhältnis zwischen der Menge an Plastik, für das Hersteller im Rahmen des dualen Systems eine Art Müllgebühr bezahlen, und der Menge, die mechanisch verwertet wird; dies wird auch werkstoffliches Recycling genannt. Der größte Teil des Rests an Plastikmüll wird in Kraftwerken verbrannt, um Wärme zu erzeugen.

Bundesamt sieht positive Entwicklung

Mit Blick auf die Kunststoff-Recyclingquote von rund 71 Prozent sagte ZSVR-Gunda Rachut: "Das ist eine unglaublich positive Zahl." Auch Bettina Rechenberg vom Umweltbundesamt war erfreut. "Erstmals wurden mehr als 70 Prozent der Kunststoffverpackungen dem werkstofflichen Recycling zugeführt." Es sei ein Irrglauben, dass fast alles, was im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne landet, verbrannt werde. Das Umweltbundesamt hat die Fachaufsicht über die Überwachungsbehörde ZSVR.

Wer­bung

Umweltschützer sehen die Entwicklung kritischer. Viola Wohlgemuth von der Deutschen Umwelthilfe weist darauf hin, dass Deutschland zu den Negativ-Spitzenreitern beim Müllaufkommen in Europa zähle. "Recycling ist gut, aber Abfallvermeidung und Mehrweg sind besser", sagte die Expertin für Kreislaufwirtschaft. Das Abfallvermeidungsziel der EU werde weiterhin deutlich gerissen. Außerdem sei es bedenklich, dass die Recyclingquoten für Getränkekartons und Glas deutlich verfehlt worden seien. Hier müsse dringend nachgebessert werden.

Nach Angaben der Überwachungsbehörde ZSVR lag die Recyclingquote bei Glas im Jahr 2024 bei 82,9 Prozent. Die EU-Vorgabe von 90 Prozent wurde damit nicht erreicht. Bei Getränkekartons wurden nur 69,5 Prozent erreicht, auch hier hätten es mindestens 90 Prozent sein müssen./wdw/DP/jha