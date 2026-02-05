Bewertung im Fokus

Warburg Research hat die Infineon-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Malte Schaumann hob seine Gewinnerwartungen für den Chipkonzern am Freitag in seiner Nachbetrachtung an. Das Unternehmen setze mit der Erhöhung der Investitionen noch stärker auf die Geschäftsmöglichkeiten im KI-bezogenen Bereich, also etwa Chips zur Steuerung der Stromversorgung von Rechenzentren.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr um 0,2 Prozent auf 41,34 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,69 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.547.986 Infineon-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9,6 Prozent zu Buche. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 06.05.2026 gerechnet.

