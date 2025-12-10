DAX24.047 -0,5%Est505.704 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -2,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.334 -0,5%Euro1,1631 ±0,0%Öl62,15 +0,1%Gold4.192 -0,4%
EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 26 Millionen zu

10.12.25 10:56 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 26 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 22 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,91 (zuvor: 4,14) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 04:57 ET (09:57 GMT)