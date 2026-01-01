10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX mit Gewinnen erwartet

Der DAX sowie der TecDAX werden im Plus erwartet.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

In Tokio verliert der Nikkei 225 am Dienstag zeitweise 0,42 Prozent auf 54.110,50 Punkte. Damit übersprang er erstmals die runde Marke von 54.000 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,38 Prozent auf 4.110,25 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong weist ein Minus von 0,45 Prozent auf 26.879,38 Einheiten aus (MEZ: 08:00).

3. thyssenkrupp-Aktie im Minus: Metall lehnt weiteren Stellenabbau bei Stahlsparte ab

In den Verhandlungen über eine Übernahme des Stahlherstellers thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) soll der indische Stahlkonzern Jindal laut einem Medienbericht weitere Kostensenkungen verlangen. Zur Nachricht

4. Musk-KI Grok schränkt Erzeugung anzüglicher Bilder ein

Nach heftiger internationaler Kritik hat Elon Musks KI-Firma xAI neue Schranken für anzügliche KI-Bilder bei ihrem Chatbot Grok eingezogen. Zur Nachricht

5. Deutsche Telekom-Aktie: Wontorra für das WM-Spektakel verpflichtet

Die Deutsche Telekom hat für die Berichterstattung von der Fußball-WM den nächsten prominenten Transfer abgeschlossen und Laura Wontorra als Moderatorin verpflichtet. Zur Nachricht

6. Dänemark: Grönland-Krisengespräch mit den USA brachte keine Einigung

Auch nach dem Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland gibt es keine Lösung im Konflikt um die Arktisinsel. Zur Nachricht

7. Nexperia-Konflikt: Amsterdamer Gericht entscheidet

Im Konflikt um den Chip-Hersteller Nexperia mit Sitz in den Niederlanden haben die Anwälte des chinesischen Eigentümers Vorwürfe des Missmanagements zurückgewiesen. Zur Nachricht

8. Lufthansa-Aktie tiefrot: Eingeschränkter Flugbetrieb im Nahen Osten

Wegen der drohenden Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Lufthansa den Flugbetrieb im Nahen Osten eingeschränkt. Zur Nachricht

09. Rio Tinto- und BHP-Aktien: Ausweitung der Erzförderung in Australien

Rio Tinto und BHP wollen bei neuen Projekten in benachbarten Eisenerzminen in Australien künftig zusammenarbeiten. Zur Nachricht

10. Ölpreise im Minus

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen wegen der Hoffnung auf einen erst mal ausbleibenden Militärschlag der USA gegen den Iran kräftig nachgegeben.