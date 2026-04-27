Barclays Capital

BASF Underweight

09:31 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Der Chemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Katie Richards am Donnerstagmorgen. Nach dem deutlichen Kursanstieg in diesem Jahr sei es aber wohl wichtiger, wie sich das Management zum zweiten Quartal und dem Rest des Jahres äußere. Aussagen dazu seien in der bisherigen Mitteilung dürftig./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE