Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück
Der S&P 500 zeigte sich schlussendlich im Minus.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,92 Prozent tiefer bei 6.672,41 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53,542 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,352 Prozent auf 6.710,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6.734,11 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 6.638,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.754,50 Punkten erreichte.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 6.664,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.449,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.870,62 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,70 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.920,34 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.835,04 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Alphabet A (ex Google) (+ 3,11 Prozent auf 285,02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,11 Prozent auf 285,60 USD), Western Digital (+ 2,93 Prozent auf 162,45 USD), Expeditors International of Washington (+ 2,75 Prozent auf 142,23 USD) und NextEra Energy (+ 2,23 Prozent auf 85,75 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Netflix (-90,08 Prozent auf 110,29 USD), Dell Technologies (-8,43 Prozent auf 122,48 USD), Expedia (-7,75 Prozent auf 244,16 USD), Generac (-7,08 Prozent auf 140,51 USD) und Coinbase (-7,06 Prozent auf 263,95 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 47.001.924 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,978 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus
Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 1.200,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.
Analysen zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
