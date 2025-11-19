S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coinbase von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Coinbase-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Coinbase-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Coinbase-Anteile 45,26 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coinbase-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 220,946 Coinbase-Anteilen. Die gehaltenen Coinbase-Papiere wären am 18.11.2025 57.841,36 USD wert, da der Schlussstand 261,79 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 478,41 Prozent.

Der Coinbase-Wert an der Börse wurde auf 71,02 Mrd. USD beziffert. Am 14.04.2021 wurden Coinbase-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs des Coinbase-Anteils belief sich damals auf 381,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net