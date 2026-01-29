DAX24.407 +0,4%Est505.908 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,73 -1,9%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.163 -2,1%Euro1,1940 -0,3%Öl69,81 -1,5%Gold5.168 -4,0%
AKTIE IM FOKUS: Atoss bäumen sich auf nach Quartalszahlen

30.01.26 08:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
101,00 EUR 6,60 EUR 6,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - ATOSS Software versuchen am Freitag nach Quartalszahlen die Talfahrt zu stoppen. Jüngst noch bis auf das tiefste Niveau seit September 2023 abgestürzt, gewannen die Titel des Softwareherstellers auf Tradegate im vorbörslichen Handel 7 Prozent auf 100,50 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vortag.

Wer­bung

Atoss habe starke Ergebnisse erzielt, lobte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies und hob vor allem die operative Ergebnissteigerung um 25 Prozent hervor. Ein Händler bemängelte allerdings den Margenausblick, der die Chance auf eine Erholung begrenze. Atoss zählen mit einem Minus von fast 19 Prozent seit Jahresanfang im Nebenwerteindex SDAX zu den schwächsten Werten./ajx/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
08:56ATOSS Software BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026ATOSS Software BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026ATOSS Software BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026ATOSS Software BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:56ATOSS Software BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026ATOSS Software BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026ATOSS Software BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026ATOSS Software BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025ATOSS Software BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
23.05.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
25.04.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
