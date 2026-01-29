ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURKGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management habe starke Ergebnisse erzielt, schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. Er hob vor allem die operative Ergebnissteigerung um 25 Prozent hervor./rob/ag/ajx
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
101,00 €
|Abst. Kursziel*:
38,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
99,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,99%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
