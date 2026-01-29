DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.895 +0,1%MSCI World 4.549 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.163 -2,1%Euro 1,1941 -0,3%Öl 69,80 -1,5%Gold 5.138 -4,5%
ATOSS Software Aktie

99,30 EUR +4,20 EUR +4,42 %
STU
Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

KGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN 510440

ISIN DE0005104400

Jefferies & Company Inc.

08:56 Uhr
ATOSS Software AG
ATOSS Software AG
99,30 EUR 4,20 EUR 4,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management habe starke Ergebnisse erzielt, schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. Er hob vor allem die operative Ergebnissteigerung um 25 Prozent hervor./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
101,00 €		 Abst. Kursziel*:
38,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
99,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,99%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

08:56 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ATOSS Software AG

dpa-afx Gewinnprognosen übertroffen ATOSS-Aktie klettert: Gewinn übertrifft Analystenerwartungen ATOSS-Aktie klettert: Gewinn übertrifft Analystenerwartungen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Atoss bäumen sich auf nach Quartalszahlen
EQS Group EQS-News: Ungebrochene Rekordserie mit hoher Umsatzdynamik bei Cloud & Subscriptions – 20. Rekordjahr in Folge bei Umsatz und Ergebnis
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert schlussendlich
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.01.26
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Mittag in Rot
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Abgaben
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
EQS Group EQS-News: Unbroken record series with high revenue momentum for cloud and subscriptions – 20th record year in a row for revenue and earnings
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-AFR: ATOSS Software SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Successful third quarter posting continued revenue growth and strong profitability
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
