ATOSS Software Aktie

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software vor am 30. Januar anstehenden vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Ängste vor einer geradezu apokalyptischen Bedrohung der Softwareunternehmen durch Künstliche Intelligenz (KI) hätten auch den Aktienkurs von Atoss belastet, schrieb Gustav Froberg in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Die Eintrittsbarrieren im Bereich Personalsoftware seien aber offenbar nicht so niedrig wie befürchtet. Bei Atoss erwartet er nach einer kurzen Verlangsamung für 2026 wieder eine anziehende Wachstumsdynamik, was das Interesse an der Aktie wiederbeleben könnte, und betonte die im Branchenvergleich hohen Margen./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,50 €		 Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,69%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

08:16 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu ATOSS Software AG

Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG Trader-Interview mit Sascha Gebhard: SAP, Nemetschek, Atoss Softw., GFT Technologies, LEG Immobilien
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus
finanzen.net TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Handelsende
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX im Minus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag kräftig
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-AFR: ATOSS Software SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Successful third quarter posting continued revenue growth and strong profitability
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Acquisition of 15,935 LTI RSUs as part of share-based compensation. Upon vesting, ATOSS Software SE shares (ISIN DE0005104400) will be transferred at a ...
