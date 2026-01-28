DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -1,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.475 -1,3%Euro1,1982 +0,2%Öl69,30 +0,8%Gold5.559 +2,6%
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an
DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
Kovac: Auswärts-Rückspiel kein großer Nachteil mehr

29.01.26 05:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,28 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Trainer Niko Kovac sieht durch die Konstellation in den Champions-League-Playoffs mit dem Rückspiel auswärts keinen großen Nachteil. "Früher gab es die Auswärtstorregel. Da war das sicherlich von mehr Bedeutung als jetzt", sagte der 54-Jährige nach dem 0:2 gegen Inter Mailand. Durch die Niederlage zum Abschluss der Ligaphase rutschte der BVB aus den Top-16.

In den Playoffs um das Achtelfinale spielt der Revierclub nun entweder gegen Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen oder gegen Atalanta Bergamo. Das Hinspiel wird am 17. oder 18. Februar in Dortmund ausgetragen. Das Rückspiel dann am 24. oder 25. Februar im Rheinland oder in Italien. Welcher Gegner es wird, erfährt der BVB bei der Auslosung in Nyon am Freitag um 12.00 Uhr./the/DP/zb

