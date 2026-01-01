APA ots news: US-Geldpolitik am Wendepunkt: Neue Fed-Führung und der Euro-...
APA ots news: US-Geldpolitik am Wendepunkt: Neue Fed-Führung und der Euro-Wechselkurs
Neuer Blog-Beitrag der Oesterreichischen Nationalbank
Wien (APA-ots) - Die baldige Nominierung eines neuen Vorsitzenden der
US-Notenbank
Federal Reserve (Fed) durch US-Präsident Donald Trump wirft Fragen
nach der Unabhängigkeit der Geldpolitik und deren Auswirkungen auf
den Euro auf. Ein Blog-Beitrag von Christian Alexander Belabed und
Paul Ramskogler aus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)
analysiert die potenziellen Konsequenzen einer politisch stärker
beeinflussten Fed-Politik.
Zwtl.: Politischer Druck auf die Fed wächst
Die Autoren verweisen auf historische Parallelen: Ähnlich wie
Richard Nixon in den 1970er Jahren versucht auch Trump, die
Geldpolitik zugunsten seiner wirtschaftspolitischen Ziele zu lenken.
Als mögliche Kandidaten für die Fed-Spitze werden Kevin Hassett und
Kevin Warsh genannt - beide gelten als Befürworter niedrigerer
Zinsen. "Unabhängig davon, wer den Vorsitz übernimmt, steigt aus
Sicht der Märkte die Wahrscheinlichkeit einer politisch stärker
beeinflussten US-Geldpolitik", heißt es im Blog-Beitrag.
Zwtl.: Folgen für den Euro-Wechselkurs
Eine lockere US-Geldpolitik könnte die Zinsdifferenz zwischen den
USA und dem Euroraum verringern und damit den Euro aufwerten lassen.
"Der Wechselkurs ist ein möglicher Frühindikator für Erwartungen an
die künftige Geldpolitik", so die Autoren. Marktanalysen zeigen
bereits eine nachhaltigere Stärkung des Euro, was auf eine
Neubewertung der US-Politik hindeutet.
Zwtl.: Risiken für die Exportwirtschaft
Ein stärkerer Euro könnte zwar die Inflation im Euroraum dämpfen,
gleichzeitig aber die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Exporte
belasten. Die Autoren warnen vor stärkeren Wechselkursschwankungen
und betonen: "Der Euro-Wechselkurs wird zunehmend zum Seismografen
für Vertrauen in die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks."
Zwtl.: Hintergrund
Die OeNB verweist auf die Bedeutung geldpolitischer
Unabhängigkeit, um langfristige Preisstabilität zu gewährleisten.
Politische Einflussnahme könne zwar kurzfristig Wachstum stützen,
führe aber mittel- bis langfristig zu negativen Auswirkungen auf die
Inflation und untergrabe die Glaubwürdigkeit der Notenbank - ein
Problem, das sich nur schwer wieder beheben lasse.
