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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

23.03.26 06:19 Uhr
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Aktien
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4,12 EUR -0,24 EUR -5,50%
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AIXTRON SE
32,47 EUR -0,78 EUR -2,35%
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Alten S.A.
53,10 EUR -2,40 EUR -4,32%
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Amplifon S.p.A. Post Frazionamento
7,92 EUR -0,18 EUR -2,17%
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Asseco Poland S.A.Shs
39,04 EUR -0,32 EUR -0,81%
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AUMOVIO
34,50 EUR -1,24 EUR -3,47%
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Azelis Group N.V.
7,12 EUR -0,10 EUR -1,32%
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Benefit Systems S.A.
821,00 EUR -18,00 EUR -2,15%
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Carl Zeiss Meditec AG
23,34 EUR -0,24 EUR -1,02%
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Carvana Co Registered Shs -A-
241,70 EUR -11,15 EUR -4,41%
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Coherent Corp.
214,00 EUR -16,00 EUR -6,96%
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Comfort Systems USA IncShs
1.206,00 EUR -43,00 EUR -3,44%
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,55 EUR 0,20 EUR 1,30%
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CRH plc
86,80 EUR -0,12 EUR -0,14%
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DEUTZ AG
8,82 EUR -0,28 EUR -3,08%
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DiaSorin S.p.A.Az.
62,86 EUR 0,00 EUR 0,00%
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EchoStar Corp (A)
89,00 EUR -4,00 EUR -4,30%
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Eurazeo S.A.
38,82 EUR -0,58 EUR -1,47%
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Fielmann AG
44,05 EUR 0,45 EUR 1,03%
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Formycon AG
16,92 EUR -1,12 EUR -6,21%
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Gerresheimer AG
21,08 EUR 3,44 EUR 19,50%
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Grafton Group plc
10,71 EUR 0,22 EUR 2,14%
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Greggs PLC
18,00 EUR -0,20 EUR -1,10%
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HelloFresh
3,59 EUR -0,33 EUR -8,40%
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Hemnet AB Registered Shs
9,76 EUR -0,44 EUR -4,27%
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Hexpol AB (B)
6,43 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Hochschild Mining PLCShs
6,08 EUR -0,34 EUR -5,30%
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Huber + Suhner AG
171,40 CHF -1,60 CHF -0,92%
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ING Bank Slaski S.A.
91,40 EUR -0,20 EUR -0,22%
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init innovation in traffic systems SE
40,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
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JENOPTIK AG
24,34 EUR -1,00 EUR -3,95%
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Kinnevik AB Registered Shs -B-
4,60 EUR -0,06 EUR -1,37%
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Lamb Weston Holdings
35,01 EUR -0,74 EUR -2,07%
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LANXESS AG
11,67 EUR -0,54 EUR -4,42%
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LKQ Corp.
24,60 EUR 0,20 EUR 0,82%
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LPKF Laser & Electronics AG
6,14 EUR -0,21 EUR -3,31%
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Lumentum Holdings Inc
607,80 EUR -37,20 EUR -5,77%
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Match Group Inc
26,71 EUR 0,25 EUR 0,94%
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Mohawk Industries Inc.
84,00 EUR -3,50 EUR -4,00%
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Molina Healthcare
122,40 EUR -6,60 EUR -5,12%
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Ocado Group PLC
2,20 EUR -0,05 EUR -2,01%
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Ottobock
46,80 EUR -4,95 EUR -9,57%
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Palfinger AG
33,90 EUR -0,10 EUR -0,29%
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Pan African Resources PLCShs
1,49 EUR 0,03 EUR 1,77%
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Paycom Software Inc
107,25 EUR 0,70 EUR 0,66%
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Pirelli
5,52 EUR -0,11 EUR -1,92%
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PSI Software AG
45,40 EUR -0,40 EUR -0,87%
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Salzgitter
36,66 EUR 0,98 EUR 2,75%
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SEB S.A.
42,04 EUR -0,66 EUR -1,55%
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Softcat PLC
14,40 EUR 0,30 EUR 2,13%
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Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued
61,28 EUR 0,26 EUR 0,43%
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STRATEC SE
18,76 EUR -0,02 EUR -0,11%
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Tate & Lyle PLC Registered Shs
3,86 EUR -0,12 EUR -3,01%
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TAURON Polska Energia S.A
2,15 EUR -0,09 EUR -4,15%
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TeamViewer
4,39 EUR -0,06 EUR -1,26%
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Tecan (N)
116,10 CHF -2,10 CHF -1,78%
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Technoprobe S.p.A. Az nominativa
14,00 EUR -2,48 EUR -15,05%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
82,85 EUR -1,55 EUR -1,84%
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tonies
9,50 EUR -1,06 EUR -10,04%
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Valiant AG
172,80 CHF 4,00 CHF 2,37%
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
36,20 EUR 0,02 EUR 0,06%
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Verisure PLC Registered Shs
8,25 EUR -0,40 EUR -4,58%
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Vertiv Holdings
225,00 EUR -6,65 EUR -2,87%
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Zabka Group Registered Shs
4,71 EUR 0,22 EUR 4,81%
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DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt:

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+ MDAX

AUFNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- Salzgitter

HERAUSNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Teamviewer

+ SDAX

AUFNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Init Innovation

- Teamviewer

HERAUSNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- PSI Software

- Salzgitter

+ STOXX-600

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AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE SPA (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

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- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

+ ATX

AUFNAHME

- Palfinger

HERAUSNAHME

- CPI Europe

+ S&P-500

AUFNAHME

- Coherent

- EchoStar

- Lumentum

- Vertiv

HERAUSNAHME

- Lamb Weston

- Match Group

- Molina Healthcare

- Paycom Software

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

In eigener Sache

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DatumRatingAnalyst
16.03.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Gerresheimer NeutralUBS AG
11.02.2026Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.03.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
11.02.2026Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research

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