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Symbol UNLYF

Bernstein Research

Unilever Outperform

10:16 Uhr
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
49,45 EUR 0,57 EUR 1,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Callum Elliott attestierte dem Konsumgüterkonzern am Donnerstag einen soliden Zwischenbericht, was aber vor dem Hintergrund zuletzt deutlich gesunkener Erwartungen zu sehen sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Outperform

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
58,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
42,46 £		 Abst. Kursziel*:
36,62%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,12 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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