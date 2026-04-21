DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
BMW Aktie

83,30 EUR +0,46 EUR +0,56 %
STU
Marktkap. 50,63 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

08:01 Uhr
BMW Sector Perform
BMW AG
83,30 EUR 0,46 EUR 0,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Bei dem Münchner Autobauer BMW hält er die Konsensschätzungen für 2026 für angemessen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Sector Perform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
83,28 €		 Abst. Kursziel*:
0,86%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
83,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:01 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
21.04.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.04.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

