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Symbol AAPL

AI Analyse

UBS AG

Apple Neutral

15:16 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
284,20 EUR 3,90 EUR 1,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Branchendaten vom Anbieter Sensor Tower deuteten auf einen globalen wechselkursneutralen Umsatzrückgang des App Store von Apple im August um ein Prozent hin, schrieb David Vogt am Dienstag. Interessant sei ein Blick auf die Umsätze in der Europäischen Union, wo zum 1. Oktober regulatorische Änderungen in Kraft träten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 324,96		 Abst. Kursziel*:
-8,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 328,13		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,79%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 317,93

*zum Zeitpunkt der Analyse

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