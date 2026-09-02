Apple Aktie
Marktkap. 4,09 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
AI Analyse
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Branchendaten vom Anbieter Sensor Tower deuteten auf einen globalen wechselkursneutralen Umsatzrückgang des App Store von Apple im August um ein Prozent hin, schrieb David Vogt am Dienstag. Interessant sei ein Blick auf die Umsätze in der Europäischen Union, wo zum 1. Oktober regulatorische Änderungen in Kraft träten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 296,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 324,96
|Abst. Kursziel*:
-8,91%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 328,13
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,79%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 317,93
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|07.07.26
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|03.03.26
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|15:16
|Apple Neutral
|UBS AG
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|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.