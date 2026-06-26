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Symbol ASMLF

Barclays Capital

ASML NV Overweight

11:11 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.588,00 EUR 5,40 EUR 0,34%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Bei ASML setzt Coles auf weiter nach oben konkretisierte Jahresziele./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.590,00 €		 Abst. Kursziel*:
25,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.588,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,94%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.777,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

11:11 ASML NV Overweight Barclays Capital
15.06.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
11.06.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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