ASML NV Aktie
Marktkap. 485,55 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe angesichts einer starken Auftragslage die Jahresziele erhöht, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Detaillierte Zahlen zum Auftragseingang gebe es nicht mehr./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
1.500,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.303,00 €
|Abst. Kursziel*:
15,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.300,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.490,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|10:26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital