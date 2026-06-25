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Symbol ALZCF

Warburg Research

Alzchem Group Buy

09:46 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
172,60 EUR 3,20 EUR 1,89%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem nach starken Lauf von 185 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bisherige Kursziel wurde erreicht, doch Analyst Christian Cohrs sieht noch Luft nach oben. Das überlegene Wachstumsprofil des Spezialchemieunternehmens rechtfertige eher einen Aufschlag als einen Abschlag, schrieb er am Montag. Auch Übernahmespekulationen könnten die Aktie weiterhin stützen. Er ist allerdings skeptisch, ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
208,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
165,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
172,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,51%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
215,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

09:46 Alzchem Group Buy Warburg Research
11.06.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
07.05.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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