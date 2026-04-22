Boeing Aktie
Marktkap. 147,11 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Ein "sauberes" Jahresviertel untermauere die Erholung und trage zur Klarheit hinsichtlich der Nachfrage bei, schrieb Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Produktionsraten des Flugzeugbauers verbesserten sich stetig./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 285,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 231,28
|Abst. Kursziel*:
23,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 233,87
|Abst. Kursziel aktuell:
21,86%
|
Analyst Name:
Gavin Parsons
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 281,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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