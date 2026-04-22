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Marktkap. 147,11 Mrd. EUR

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UBS AG

Boeing Buy

12:36 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Ein "sauberes" Jahresviertel untermauere die Erholung und trage zur Klarheit hinsichtlich der Nachfrage bei, schrieb Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Produktionsraten des Flugzeugbauers verbesserten sich stetig./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 285,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 231,28		 Abst. Kursziel*:
23,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 233,87		 Abst. Kursziel aktuell:
21,86%
Analyst Name:
Gavin Parsons 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 281,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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