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Symbol KRNNF

Warburg Research

KRONES Buy

10:31 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 189 auf 188 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund einer geringeren Zahl an Arbeitstagen dürfte der Umsatz des Abfüllanlagen-Herstellers im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel gesunken sein, schrieb Stefan Augustin in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte der Iran-Konflikt für zusätzliche Unsicherheit und damit für verzögerte Projektabnahmen gesorgt haben. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 leicht nach unten, sieht den positiven Anlagehintergrund aber als intakt an./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
188,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
112,60 €		 Abst. Kursziel*:
66,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,37%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
172,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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