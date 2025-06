Insidertrade: BMW-Aktien zugekauft

Aktien wechseln den Besitzer

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 30.05.2025 bei BMW verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 02.06.2025. 2.780 BMW-Papiere zu jeweils 78,60 EUR erwarb am 30.05.2025 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR zu.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Letztlich wurden via FSE 6.466 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Am Markt ist BMW aktuell 44,09 Mrd. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 560.571.776 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 30.05.2025 statt. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 2.780 Anteile zu jeweils 78,60 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net