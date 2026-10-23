Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 54,15 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
AI Analyse
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte trotz der üblichen saisonalen Abschwächung und anspruchsvoller Vorjahreswerte im Investmentbanking eine erneut solide Ertragsentwicklung verzeichnet haben, schrieb Mate Nemes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Ertragsprognose entspreche weitgehend der Konsensschätzung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,52 €
|Abst. Kursziel*:
34,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,82%
|
Analyst Name:
Mate Nemes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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