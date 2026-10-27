Novartis Aktie
Marktkap. 255,35 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmakonzern habe dank etablierter Produkte in einem soliden Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben, schrieb Trung Huynh in seiner am Mittwoch vorliegenden eingehenderen Betrachtung der Zahlen. Wichtig sei, dass die Schweizer weiter auf ihre entscheidenden Wachstumstreiber wie Kisqali und Kesimpta vertrauten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Sector Perform
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
130,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
128,78 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,95%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
122,32 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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