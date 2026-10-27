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AI Analyse

RBC Capital Markets

Novartis Sector Perform

08:01 Uhr
Novartis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
140,94 EUR 2,24 EUR 1,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmakonzern habe dank etablierter Produkte in einem soliden Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben, schrieb Trung Huynh in seiner am Mittwoch vorliegenden eingehenderen Betrachtung der Zahlen. Wichtig sei, dass die Schweizer weiter auf ihre entscheidenden Wachstumstreiber wie Kisqali und Kesimpta vertrauten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Sector Perform

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
130,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
128,78 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,95%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
122,32 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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