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Symbol RTLLF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

RATIONAL Hold

13:26 Uhr
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
614,00 EUR 1,00 EUR 0,16%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 756 auf 736 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Großküchenausrüsters am 5. November dürften einen sechsprozentigen Umsatzanstieg, aber einen dreiprozentigen operativen Ergebbnisrückgang (Ebit) belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Management habe jüngst von einer Fortsetzung der positiven Trends aus dem ersten Halbjahr gesprochen. Doch das schwache China-Geschäft müsse sich noch deutlich erholen. Zudem sollten die US-Zölle und gestiegene Produktionskosten das Umsatzwachstum zunichtegemacht haben und die Margen belasten./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Hold

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
736,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
612,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
614,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,87%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
829,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

13:26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
02.10.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-AFR: RATIONAL AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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