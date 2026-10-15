RATIONAL Aktie
Marktkap. 7 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
AI Analyse
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 756 auf 736 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Großküchenausrüsters am 5. November dürften einen sechsprozentigen Umsatzanstieg, aber einen dreiprozentigen operativen Ergebbnisrückgang (Ebit) belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Management habe jüngst von einer Fortsetzung der positiven Trends aus dem ersten Halbjahr gesprochen. Doch das schwache China-Geschäft müsse sich noch deutlich erholen. Zudem sollten die US-Zölle und gestiegene Produktionskosten das Umsatzwachstum zunichtegemacht haben und die Margen belasten./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Hold
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
736,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
612,00 €
|Abst. Kursziel*:
20,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
614,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,87%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
829,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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