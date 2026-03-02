DAX23.776 -3,5%Est505.780 -3,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +2,2%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.442 -2,4%Euro1,1605 -0,7%Öl82,43 +5,6%Gold5.275 -0,9%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX unter 24.000 Punkten -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft!
Nahostkonflikt im Blick

Amazon-Aktie in Rot: Rechenzentren von Amazon-Tochter von Drohnenangriffen getroffen

03.03.26 10:22 Uhr
Amazon-Aktie verliert an der NASDAQ: Drohnenangriffe treffen Rechenzentren der Amazon-Tochter | finanzen.net

Drohnenangriffe im Zuge der militärischen Eskalation im Nahen Osten haben zwei Rechenzentren der Amazon-Tochter AWS (Amazon Web Services) in den Vereinigten Arabischen Emiraten direkt getroffen und beschädigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
174,42 EUR -4,72 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zudem wurde nach Unternehmensangaben in Bahrain eine Einrichtung durch einen Einschlag in unmittelbarer Nähe beeinträchtigt.

Die Angriffe haben strukturelle Schäden und Unterbrechungen der Stromversorgung verursacht, wie AWS weiter mitteilte. Teils seien Löscharbeiten nötig gewesen, wodurch zusätzliche Wasserschäden entstanden sind. Man arbeite mit lokalen Behörden zusammen und priorisiere die Sicherheit der Mitarbeitenden.

AWS: Lage bleibt "unvorhersehbar"

AWS hatte zunächst von "Objekten" gesprochen, die ein Rechenzentrum getroffen und "Funken und Feuer" verursacht hätten. Später bestätigte das Unternehmen, dass es sich um Drohnenangriffe gehandelt habe - die Ausfälle stünden im Zusammenhang mit dem "andauernden Konflikt im Nahen Osten". Kunden der Cloud-Sparte meldeten erhöhte Fehlerraten und eingeschränkte Verfügbarkeit zentraler Dienste.

Laut AWS wird es "mindestens einen Tag" dauern, bis Stromversorgung und Konnektivität vollständig wiederhergestellt sind. Das Unternehmen riet Kunden, Daten zu sichern und Anwendungen gegebenenfalls in andere AWS-Regionen zu verlagern. Das Umfeld bleibe angesichts des Konflikts "unvorhersehbar".

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Amazon-Aktie zeitweise 2,19 Prozent tiefer bei 203,82 US-Dollar.

/scr/DP/stk

BERLIN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Shutterstock / Thaspol Sangsee, BobNoah / Shutterstock.com

