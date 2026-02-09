DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.584 +0,3%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.238 +0,0%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1904 -0,1%Öl 68,89 -0,4%Gold 5.025 -0,7%
Amazon Aktie

176,60 EUR +1,40 EUR +0,80 %
STU
210,26 USD +1,61 USD +0,77 %
BTT
Marktkap. 1,89 Bio. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

JP Morgan Chase & Co.

Amazon Overweight

08:01 Uhr
Amazon Overweight
Amazon
176,60 EUR 1,40 EUR 0,80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Heftige Investitionen in Richtung AWS-Infrastruktur und KI drückten zwar auf die Finanzen, doch dürften diese Investitionen aus einer Position einer starken Nachfrage heraus geschehen, schrieb Doug Anmuth am Montag mit Blick auf die jüngste Kursschwäche der Aktie und der Reaktionen von Investoren./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 208,72		 Abst. Kursziel*:
26,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 210,26		 Abst. Kursziel aktuell:
26,03%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 291,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

