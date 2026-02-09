DAX25.009 ±-0,0%Est506.063 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 -5,4%Nas23.238 ±0,0%Bitcoin57.840 -1,8%Euro1,1905 -0,1%Öl69,25 +0,2%Gold5.039 -0,4%
Finanzspritze

Deutsche Bank-Aktie fester: Emission von grüner Anleihe

10.02.26 15:40 Uhr
Aktien-Boost: Deutsche Bank setzt auf grüne Anleihe

Die Deutsche Bank hat eine grüne Anleihe emittiert.

Der Bond im Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 4 Jahren, ist nach 3 Jahren kündbar und mit einem Kupon von 2,875 Prozent ausgestattet. Es ist die erste Emission der Bank nach dem neuen European Green Bond Standard.

Der Erlös wird ausschließlich zur Refinanzierung von Vermögenswerten innerhalb der Kategorie "Green Buildings" des Sustainable Instruments Frameworks der Deutschen Bank verwendet.

Die Deutsche Bank-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,31 Prozent höher bei 31,87 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, r.classen / Shutterstock.com

