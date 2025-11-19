DAX23.232 +0,2%Est505.540 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl64,02 -1,2%Gold4.115 +1,2%
AKTIE IM FOKUS: Deutz erholt nach Kaufempfehlung - Wieder über 200-Tage-Linie

19.11.25 11:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,74 EUR 0,15 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank hat die DEUTZ-Aktien am Mittwoch auf einen Erholungskurs geschickt. Am Vormittag ging es um 2,6 Prozent nach oben auf 7,76 Euro. Am Vortag waren sie mit 7,33 Euro noch zwischenzeitlich auf das niedrigste Niveau seit Anfang Juli gesackt. Mit der Erholung schafften sie damit die unmittelbare Rückkehr über den 200-Tage-Durchschnitt, dessen Linie bei Anlegern ein viel beachteter, langfristiger Trendindikator ist.

Um die Story, dass sich Deutz vom reinen Motorenbauer weg entwickelt und auch im Rüstungsbereich seine Chance sucht, war es zuletzt ruhiger geworden. Vom Hoch seit 2007, das im September bei fast 10 Euro erreicht wurde, war der Kurs zuletzt wieder um ein Viertel gesunken.

Der Berenberg-Fachmann Lasse Stueben hob am Mittwoch aber wieder die Transformationsstory hervor, die Deutz hin zu einer breiten Aufstellung führe. Der Experte verwies dabei auf margenstärkere Bereiche, wozu er neben Verteidigung auch Elektromotoren oder Stromaggregate zählt. Vor diesem Hintergrund rechnet er mit einer strukturell steigenden Profitabilität./tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

mehr Analysen