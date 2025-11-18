DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 7,54 EUR ab.

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 7,54 EUR. Bei 7,33 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 428.664 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 31,98 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 48,98 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,161 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.11.2025 vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 493,30 Mio. EUR – ein Plus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,534 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

