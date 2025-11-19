DAX23.211 +0,1%Est505.527 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,36 -0,7%Gold4.083 +0,4%
Top News
Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen! Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen!
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Profil
Aktienentwicklung

19.11.25 09:22 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittwochvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 7,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,77 EUR 0,17 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DEUTZ legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 7,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 7,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.060 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 23,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,84 EUR am 19.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 49,78 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.11.2025. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent auf 493,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,531 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Am Rand des Abgrunds

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

DEUTZ-Aktie fester: Gewinn im dritten Quartal gesteigert - Umsatzziel aber gedämpft

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08:01DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08:01DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

