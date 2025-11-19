DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittwochvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 7,66 EUR.

Das Papier von DEUTZ legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 7,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 7,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.060 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 23,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,84 EUR am 19.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 49,78 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.11.2025. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent auf 493,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,531 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

