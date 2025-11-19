DEUTZ Aktie News: Anleger greifen bei DEUTZ am Mittwochnachmittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 7,71 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 15:52 Uhr 2,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 7,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 198.460 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR.
Am 06.11.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,61 Prozent auf 493,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,531 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade
DEUTZ-Aktie fester: Gewinn im dritten Quartal gesteigert - Umsatzziel aber gedämpft
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
