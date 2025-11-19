DAX23.239 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.537 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,43 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Lufthansa 823212 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kursentwicklung

DEUTZ Aktie News: Anleger greifen bei DEUTZ am Mittwochnachmittag zu

19.11.25 16:08 Uhr
DEUTZ Aktie News: Anleger greifen bei DEUTZ am Mittwochnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 7,71 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,71 EUR 0,12 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 15:52 Uhr 2,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 7,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 198.460 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR.

Am 06.11.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,61 Prozent auf 493,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,531 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Am Rand des Abgrunds

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

DEUTZ-Aktie fester: Gewinn im dritten Quartal gesteigert - Umsatzziel aber gedämpft

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08:01DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08:01DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen