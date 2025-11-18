DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Dienstagmittag tiefer

Kurs der DEUTZ

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 7,62 EUR.

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 7,62 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,33 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,40 EUR. Zuletzt wechselten 382.701 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 30,60 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,52 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,161 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 10,90 EUR.

DEUTZ gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent auf 493,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,534 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

