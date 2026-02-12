DAX 24.848 +0,0%ESt50 5.977 -0,6%MSCI World 4.502 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.507 +1,3%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,14 -0,6%Gold 4.968 +0,9%
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX stabil -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Bank of America wird optimistischer für den deutschen Aktienmarkt Bank of America wird optimistischer für den deutschen Aktienmarkt
Warten auf US-Inflationsdaten: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde Warten auf US-Inflationsdaten: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Profil

Fielmann Aktie

Fielmann Aktien-Sparplan
43,75 EUR -0,40 EUR -0,91 %
STU
Marktkap. 3,46 Mrd. EUR

KGV 22,86 Div. Rendite 2,78%
WKN 577220

ISIN DE0005772206

Symbol FLMNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Fielmann Buy

13:26 Uhr
Fielmann AG
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann nach Eckdaten für 2025 von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikerkonzern komme bei den Margenverbesserungen voran, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Donnerstagnachmittag. Und auch die langfristige Strategie Vision 2035 werde untermauert. Verbesserung sieht der Analyst auch im US-Geschäft, wo mehr auf die Kunden eingegangen werde und die Produktivität zulege./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,75 €		 Abst. Kursziel*:
30,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,29%
Analyst Name:
Harrison Woodin-Lygo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

13:26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 Fielmann Halten DZ BANK
18.09.25 Fielmann Hold Warburg Research
28.08.25 Fielmann Hold Warburg Research
mehr Analysen

