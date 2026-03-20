DAX22.700 +1,4%Est505.580 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +2,3%Nas21.648 -2,0%Bitcoin60.758 +3,5%Euro1,1598 +0,3%Öl102,4 -6,5%Gold4.478 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt in die Höhe -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Equinor, DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Salzgitter-Aktie dreht nach reduziertem Verlust ins Plus - Dividende unverändert Salzgitter-Aktie dreht nach reduziertem Verlust ins Plus - Dividende unverändert
HORNBACH schafft eigene Jahresprognose leidet aber unter hohen Kosten: Aktie steigt HORNBACH schafft eigene Jahresprognose leidet aber unter hohen Kosten: Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/DAX erholt sich - Brent deutlich im Minus nach Trump-Aussagen

23.03.26 13:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33,33 EUR 0,86 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carl Zeiss Meditec AG
22,78 EUR -0,56 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
16,23 EUR 1,16 EUR 7,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DEUTZ AG
8,44 EUR -0,38 EUR -4,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fielmann AG
42,55 EUR -1,50 EUR -3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JENOPTIK AG
25,74 EUR 1,40 EUR 5,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Poste Italiane SPA
19,84 EUR -1,38 EUR -6,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
36,20 EUR -0,46 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
4,42 EUR 0,03 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TIM (ex Telecom Italia)
0,59 EUR 0,00 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach dem Abverkauf im frühen Geschäft kommt es bis Montagmittag zu einer dramatischen Wende an den europäischen Börsen. Für den Kurswechsel sorgen Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Es habe produktive Gespräche zwischen Washington und Teheran gegeben. Das US-Militär werde daher weitere Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur um fünf Tage verschieben. Der Ölpreis der Sorte Brent verbilligt sich daraufhin um 5,4 Prozent auf 106 Dollar das Fass - in der Spitze war der Preis um einen zweistelligen Prozentwert eingebrochen.

Wer­bung

Zuvor hatten Aussagen von Trump noch zu erheblichen Verwerfungen geführt. Der US-Präsident hat dem Iran bis zum Abend Zeit gegeben, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Andernfalls werde man die iranische Energieinfrastruktur angreifen. Der Iran hat für einen solchen Fall bereits Vergeltung angekündigt.

"Die Lage ist so unsicher wie noch nie seit dem Beginn dieses Krieges. Niemand weiß, wie weit die USA und Israel wirklich zu gehen bereit sind. Und niemand kann absehen, wie verheerend Gegenschläge des Iran ausfallen können", kommentiert Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Und solange das nicht klar sei, könne niemand absehen, wie groß die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft werden können.

Der DAX liegt nun 1,2 Prozent auf 22.644 Punkte vorn, im Tagestief hatte der Index bei 21.864 gestanden. Der Euro-Stoxx-50 legt um 1,3 Prozent zu. Der Euro holt gegen den Dollar auf und steigt auf 1,1575. An den Anleihemärkten fallen die Renditen, nachdem sie zunächst wegen der Inflationsängste gestiegen waren.

Wer­bung

Telecom Italia gewinnen 4,6 Prozent auf 60,3 Cent. Die vom Staat kontrollierte Poste Italiane hat ein 10,8 Milliarden Euro schweres Übernahmegebot für den Telekombetreiber lanciert. Das eine Bar- und Aktienkomponente umfassende Gebot bewertet Telecom Italia mit 63,5 Cent je Aktie, ein Aufschlag von 9 Prozent. Ob Poste Italiane mit einem so geringen Aufschlag Erfolg haben wird, ist unklar. Poste Italiane (-7,7%) ist bereits an Telecom Italia beteiligt.

Der Ausblick von Salzgitter auf das laufende Jahr liegt unter den Marktschätzungen. Der Stahlkonzern strebt Umsätze von 9,5 Milliarden Euro an - dem steht laut Baader ein Konsens von 9,82 Milliarden Euro entgegen. Das EBITDA soll zwischen 500 bis 600 Millionen Euro liegen, der Konsens geht von 681 Millionen Euro aus. Nachdem die Aktie zunächst mit deutlichen Abschlägen notiert hat, liegt sie nun dank der Entspannung im Nahen Osten 1,4 Prozent vorn.

Mit Aufschlägen von 7,7 Prozent reagieren Delivery Hero auf den Verkauf von Foodpanda an Grab. Der Verkaufspreis von 600 Millionen Dollar liegt laut JP Morgan klar über der Markterwartung. Dies habe auch Auswirkungen auf die Bewertung von Other Asia. Setze man eine Bewertung von 800 Millionen Euro an statt bislang 180 Millionen, würde dies ein um 2 Euro höheres Kursziel für die Aktie von Delivery Hero implizieren, so die Analysten. Hellofresh steigen im Gefolge um 3,1 Prozent.

Wer­bung

Zu Wochenbeginn kommt es zu Index-Änderungen. Im Stoxx-600 sind nun Aixtron vertreten. Auch in der DAX-Familie werden die Karten neu gemischt. So sind neu im MDAX Deutz, Jenoptik und Salzgitter, dafür verlassen Carl Zeiss Meditec, Fielmann und Teamviewer den Index.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.571,52 +1,3 70,24 5.501,28 16,8

Stoxx-50 4.815,70 +0,8 37,48 4.778,22 11,9

DAX 22.643,53 +1,2 263,34 22.380,19 19,9

MDAX 28.129,26 +1,2 332,98 27.039,42 15,3

TecDAX 3.442,56 +0,7 22,38 3.091,28 4,8

SDAX 16.388,97 +1,2 190,99 13.062,07 22,4

CAC 7.728,78 +0,8 63,16 7.665,62 10,0

SMI 12.374,23 +0,4 53,24 12.320,99 11,4

ATX 5.206,14 +0,2 11,32 5.194,82 38,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:28

EUR/USD 1,1563 -0,1 -0,0007 1,1570 1,1561

EUR/JPY 183,72 -0,3 -0,4900 184,21 184,0300

EUR/CHF 0,913 +0,1 0,0012 0,9118 0,9107

EUR/GBP 0,8645 -0,3 -0,0026 0,8671 0,8675

USD/JPY 158,89 -0,2 -0,3300 159,22 159,1800

GBP/USD 1,3367 +0,2 0,0028 1,3339 1,3323

USD/CNY 6,891 +0,1 0,0053 6,8857 6,8857

USD/CNH 6,8985 -0,1 -0,0064 6,9049 6,9020

AUS/USD 0,6987 -0,5 -0,0036 0,7023 0,7043

Bitcoin/USD 70.080,71 +2,8 1.901,42 68.179,29 70.005,90

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,19 -6,2 -6,04 98,23

Brent/ICE 106,19 -5,4 -6,00 112,19

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.375,04 -2,5 -112,61 4.487,65

Silber 67,50 -0,4 -0,26 67,76

Platin 1.866,86 -2,9 -55,21 1.922,07

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 08:20 ET (12:20 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
03.03.2026DEUTZ BuyWarburg Research
06.01.2026DEUTZ BuyWarburg Research
16.12.2025DEUTZ BuyWarburg Research
19.11.2025DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.03.2026DEUTZ BuyWarburg Research
06.01.2026DEUTZ BuyWarburg Research
16.12.2025DEUTZ BuyWarburg Research
19.11.2025DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen