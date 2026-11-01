Fresenius Aktie
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Marktkap. 29,56 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN FRE5EN
ISIN DE000FRE5EN2
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 57,50 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte den Bad Homburgern am Sonntag ein weiteres Quartal mit starker Umsetzung. Vor allem das Biopharma-Geschäft bleibe ein Wachstumstreiber./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
58,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
52,00 €
|Abst. Kursziel*:
12,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
52,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,75%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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