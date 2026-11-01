EVOTEC Aktie
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Marktkap. 561,9 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 566480
ISIN DE0005664809
Symbol EVOTF
AI Analyse
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoff-Entwicklers beinhalteten erste Anzeichen für eine verbesserte operative Entwicklung, wenn auch von niedrigem Niveau aus, schrieb Fynn Scherzler in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält die mittelfristigen Unternehmensziele aber weiterhin für zu ambitioniert - Evotec hätte diese ohne großes Risiko senken können, da die Konsensprognosen ohnehin deutlich darunter lägen. Für eine positivere Sicht auf die Aktie sei es daher noch zu früh./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: EVOTEC Hold
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,28 €
|Abst. Kursziel*:
6,58%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,18%
|
Analyst Name:
Fynn Scherzler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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