Evotec: Das vierte Quartal wirft Fragen auf

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Evotec hat nach neun Monaten mehr umgesetzt und weniger Verlust gemacht als erwartet. Es bleibt aber auch bei einem Jahresziel, das bereits im Sommer massiv zusammengestrichen wurde.

Die vorläufigen Eckdaten, die der Wirkstoffforscher veröffentlichte, wirken zunächst wie eine Entwarnung. Nach neun Monaten stehen rund 465 Mio. Euro Umsatz und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von minus 42,8 Mio. Euro in den Büchern, beides besser als von den Analysten erwartet. Evotec dämpft die Freude jedoch selbst. Die Abweichung gehe vor allem darauf zurück, wie die Analysten ihre Schätzungen auf die einzelnen Quartale verteilt hatten. Ein Beleg für ein grundsätzlich besseres Geschäft ist das also nur bedingt.

Juli bis September fallen aus dem Rahmen

Aufschlussreicher als der Abgleich mit den Schätzungen ist das abgelaufene Quartal für sich genommen. Zur Jahresmitte hatte Evotec gut 300 Mio. Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von minus 42,7 Mio. Euro gemeldet. Für das dritte Quartal ergibt sich daraus ein Umsatz von knapp 165 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis von ungefähr null. Nach zwei verlustreichen Quartalen ist das ein deutlicher Fortschritt. Woher das im Zweifelsfall stammt, z.B. aus einzelnen Meilensteinzahlungen von Partnern, wird wohl erst der vollständige Bericht am 5. November zeigen.

Bestätigt wird ein bereits gekapptes Ziel

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt das Bild schwach. In den ersten neun Monaten 2025 hatte Evotec noch 535,1 Mio. Euro umgesetzt, der aktuelle Rückgang beträgt damit gut 13 Prozent. Der bereinigte operative Verlust hat sich gegenüber damals (minus 16,9 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Wichtig ist zudem, dass die nun bestätigte Prognose nicht mehr jene vom Jahresanfang ist. Mitte Juli hatte das Unternehmen die Umsatzerwartung von 700 bis 780 Mio. Euro auf 570 bis 610 Mio. Euro gesenkt und beim bereinigten EBITDA statt 0 bis 40 Mio. Euro einen Verlust von 70 bis 105 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die Aktie brach daraufhin um rund 30 Prozent ein.

Das Schlussquartal wirft Fragen auf

Rechnet man die Prognose zurück, entsteht ein auffälliger Widerspruch. Selbst am oberen Ende der Spanne läge der Umsatz im vierten Quartal unter dem des dritten, und beim bereinigten EBITDA wäre wieder ein zweistelliger Millionenverlust eingeplant. Entweder kalkuliert der Vorstand bewusst vorsichtig, oder ein Teil der Erlöse wurde ins dritte Quartal vorgezogen. Hinzu kommen Währungseffekte, die den Umsatz im Gesamtjahr um rund 25 Mio. Euro schmälern.

Der Umbau muss erst noch liefern

Ein Wendesignal sind die neuen Zahlen also nicht, wohl aber ein Hinweis, dass das Sparprogramm erste Wirkung zeigen könnte. Bis Ende 2027 will Evotec die Kostenbasis um rund 75 Mio. Euro senken und dafür bis zu 800 Stellen abbauen, die Restrukturierung soll zwischen 2026 und 2028 rund 100 Mio. Euro kosten. Ob das dritte Quartal ein positiver Ausreißer war oder der Beginn einer Stabilisierung, lässt sich frühestens Anfang November beurteilen. Bis dahin bleibt die Aktie eine sehr spekulative Position für risikobewusste Anleger.

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Erstellung am 14.10.26 um 12:59 Uhr.

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