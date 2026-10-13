Masterflex: Schwacher Chart, starke Perspektiven

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Die Masterflex-Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben und wichtige charttechnische Unterstützungen unterschritten. Fundamentale Gründe für die Schwäche sind kaum auszumachen. Im Gegenteil: Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven bleiben attraktiv, und auch die Konjunkturaussichten hellen sich auf.

Nachdem die Masterflex-Aktie über mehrere Monate seitwärtsgelaufen war und mehrere letztlich erfolglose Angriffe auf das Hoch vom August 2025 (14,90 Euro) unternommen hatte, befindet sie sich seit Anfang September auf dem Rückzug. Zuletzt hat sich die Abwärtsbewegung sogar beschleunigt und den Kurs bis auf 13,15 Euro gedrückt. Damit notiert das Papier inzwischen deutlich unter der 38-Tage- und der 200-Tage-Linie, die beide im Bereich von 14 Euro verlaufen. Dabei hat die Erstere die Letztere Anfang Oktober von oben nach unten gekreuzt, was charttechnisch ein zusätzliches negatives Signal darstellt. Besonders auffällig ist, dass der Kursrückgang bei überwiegend niedrigen Handelsumsätzen erfolgte. Das könnte darauf hindeuten, dass derzeit vor allem die Käufer fehlen, die möglicherweise zunächst die Q3-Zahlen abwarten wollen.

Fundamentale Lage unverändert

Eine überzeugende Erklärung für die Kursschwäche liefert die Nachrichtenlage jedenfalls nicht. Die Halbjahreszahlen waren solide, die Jahresprognose wurde bestätigt. Insbesondere konnte Masterflex seine hohe Profitabilität trotz der weiterhin schwierigen Industriekonjunktur verteidigen.

Für 2027 zeichnet sich zudem eine Wachstumsbeschleunigung ab, weil dann sowohl das neue Luftfahrtwerk in Marokko als auch ein großer Entwicklungs- und Rahmenvertrag zunehmend zum Umsatz und Ergebnis beitragen dürften. Zusätzlichen Rückenwind könnte die Konjunktur liefern. Erst am 8. Oktober hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für 2026 deutlich angehoben, und nun ist auch der Internationale Währungsfonds mit einer kräftigen Aufwärtsrevision gefolgt.

Chartbild mahnt zur Vorsicht

Vor diesem Hintergrund erscheint die jüngste Kursschwäche bemerkenswert, zumal die Bewertung mit einem KGV von rund 14 auf Basis des Vorjahresgewinns moderat ausfällt. Allerdings hat sich das Chartbild erheblich eingetrübt. Nachdem die Aktie sowohl die 38-Tage- als auch die 200-Tage-Linie unterschritten hat, zeigt inzwischen auch der MACD ein deutlich negatives Bild. Die MACD-Linie entfernt sich zunehmend von der Signallinie, was auf eine Beschleunigung der Abwärtsdynamik hindeutet. Ein technisches Umkehrsignal ist bislang nicht erkennbar.

Fundamentaler Impuls möglich

Ändern könnte sich die Lage aber rasch durch einen neuen fundamentalen Impuls. Und hier richten sich die Blicke auf den 4. November. Dann veröffentlicht Masterflex die Neunmonatszahlen und könnte mit einem positiven Ausblick auf die weitere Entwicklung neue Kaufargumente liefern. Bleiben negative Überraschungen aus und bestätigt das Management die Wachstumsperspektiven für 2027, könnte sich die aktuelle Kursschwäche im Nachhinein als interessante Einstiegsgelegenheit erweisen.

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Erstellung am 13.10.26 um 08:39 Uhr.

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