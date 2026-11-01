DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
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Marktkap. 64,43 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal hätten gezeigt, dass die Erholung inzwischen fundierter sei, schrieb Christian Cohrs am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er sieht die Aktie des Logistikers als fair bewertet an./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
58,54 €
|Abst. Kursziel*:
-9,46%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
58,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,80%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
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