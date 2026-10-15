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Symbol ASMLF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

10:46 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Der Gewinn im dritten Quartal und der Ausblick auf das Schlussviertel seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2.150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.481,80 €		 Abst. Kursziel*:
45,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.481,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,17%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.093,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

10:46 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy UBS AG
15.10.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
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