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Symbol ASMLF

AI Analyse

Bernstein Research

ASML NV Outperform

08:41 Uhr
ASML NV Outperform
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ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters dürfte sich zum Ende des dritten Quartals nach seiner Schätzung auf einen Rekordwert von rund 56 Milliarden Euro belaufen haben, schrieb David Dai am Sonntag. In den kommenden Quartalen sollte der Auftragsbestand weiter steigen und die Planbarkeit der Umsätze bis weit ins Jahr 2028 und darüber hinaus ausdehnen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.500,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.478,00 €		 Abst. Kursziel*:
69,15%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.494,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,34%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.093,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:41 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy UBS AG
15.10.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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