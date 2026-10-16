ASML NV Aktie
Marktkap. 569,34 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
AI Analyse
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters dürfte sich zum Ende des dritten Quartals nach seiner Schätzung auf einen Rekordwert von rund 56 Milliarden Euro belaufen haben, schrieb David Dai am Sonntag. In den kommenden Quartalen sollte der Auftragsbestand weiter steigen und die Planbarkeit der Umsätze bis weit ins Jahr 2028 und darüber hinaus ausdehnen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.500,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.478,00 €
|Abst. Kursziel*:
69,15%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.494,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
67,34%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.093,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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