Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend

Marktüberblick Rohstoffe

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -2,72 Prozent auf 4.946,43 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 5.084,68 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -9,34 Prozent auf 76,49 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 84,37 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Platinpreis bei 2.037,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.143,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -4,95 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -4,24 Prozent auf 1.658,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.732,00 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -2,99 Prozent auf 67,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 69,40 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr ab. Es geht -2,46 Prozent auf 63,04 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,63 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 1,07 Prozent auf 3,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,05 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,65 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,95 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Lebendrindpreis um 0,12 Prozent auf 2,43 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,42 US-Dollar.

Nach 4,28 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagabend um 0,88 Prozent auf 4,31 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,44 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,67 US-Dollar.

Nach 1,86 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Donnerstagabend um -8,32 Prozent auf 1,70 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 1,11 Prozent auf 11,37 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 11,24 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 1,55 Prozent auf 307,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 303,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,82 Prozent auf 0,58 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,57 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,65 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,24 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,16 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,47 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,14 Prozent auf 0,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,87 US-Dollar an der Tafel.

Nach 15,12 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Donnerstagabend um -0,40 Prozent auf 15,06 US-Dollar gesunken.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -1,64 Prozent auf 63,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 64,46 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 103,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (102,80 US-Dollar).

Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 0,58 Prozent auf 11,20 US-Dollar, nach 11,14 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:02 Uhr notiert der Holzpreis 0,08 Prozent stärker bei 594,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 593,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net