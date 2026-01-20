DAX24.923 +0,3%Est505.991 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 +2,1%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.603 +1,5%Euro1,1873 ±0,0%Öl67,43 -0,2%Gold5.002 +1,6%
Grünes Licht

UMG-Aktie dennoch tiefer: EU-Kommission erlaubt Downtown-Übernahme durch Universal Music

13.02.26 14:44 Uhr
EU genehmigt: Universal Music darf Downtown übernehmen - UMG-Aktie sinkt dennoch | finanzen.net

Die EU-Wettbewerbshüter haben die geplante Übernahme des US-Musikunternehmens Downtown durch die Universal Music Group (UMG) unter Auflagen genehmigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Universal Music
20,03 EUR -0,03 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ihre Bedingung ist, dass die Downtown-Tochter Curve vollständig veräußert wird. Über Curve werden Lizenzkosten abgerechnet. Durch die Veräußerung soll verhindert werden, dass der Musikkonzern durch das Geschäft Zugang zu sensiblen Geschäftsdaten von Konkurrenten erhalten könnte, wie die Europäische Kommission mitteilte.

"Die Musikindustrie ist ein wichtiger Produzent von Kunstwerken, und daher ist es sehr wichtig, dass den Verbrauchern konkurrierende Anbieter zur Verfügung stehen. Unsere eingehende Untersuchung hat bestätigt, dass auch nach der Übernahme eine große Zahl von Unternehmen Vertriebsdienstleistungen für europäische Musiklabels und Künstler anbieten wird", teilte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis mit.

Die Kommission hatte im Juli 2025 eine Untersuchung eingeleitet. UMG gehört zur Gruppe der drei größten Musiklabels weltweit. Bei großen Übernahmen prüft die EU-Kommission, ob dadurch unverhältnismäßig große Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können. Sie kündigte an, in einem gesonderten Verfahren einen geeigneten Käufer für Curve zu genehmigen.

Virgin Music Group, das zu UMG gehört, und Downtown begrüßten die Entscheidung der Brüsseler Behörde in einer Mitteilung. "Die Genehmigung durch die Europäische Kommission ist die letzte regulatorische Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion, die nun voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen wird."

In Amsterdam notiert die UMG-Aktie zeitweise 0,4 Prozent tiefer bei 20,07 Euro.

/wea/DP/jha

BRÜSSEL (dpa-AFX)

Analysen zu Universal Music

DatumRatingAnalyst
24.01.2022Universal Music UnderweightBarclays Capital
20.01.2022Universal Music BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.12.2021Universal Music UnderweightBarclays Capital
10.12.2021Universal Music OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2021Universal Music OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.01.2022Universal Music BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.12.2021Universal Music OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2021Universal Music OutperformCredit Suisse Group
02.11.2021Universal Music BuyUBS AG
28.10.2021Universal Music BuyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
24.01.2022Universal Music UnderweightBarclays Capital
10.12.2021Universal Music UnderweightBarclays Capital
28.10.2021Universal Music UnderweightBarclays Capital
08.10.2021Universal Music UnderweightBarclays Capital

