Kursziel mehr als verdoppelt! Warum die HOCHTIEF-Aktie trotz "Hold" weiter steigt
Jefferies schraubt das Kursziel für HOCHTIEF spektakulär nach oben und reagiert damit auf den boomenden Bau von KI-Rechenzentren.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HOCHTIEF von 163 auf 371 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als führende Auftragnehmer im Bereich des Baus von Rechenzentren seien HOCHTIEF und der Mutterkonzern ACS bestens positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren, schrieb Graham Hunt in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Eine Verdreifachung des HOCHTIEF-Aktienkurses seit Juni 2024 signalisiere aber, dass der Markt dies schon anerkenne. ACS empfahl er dagegen nun zum Kauf, denn hier werde das Potenzial von Neubau-Infrastrukturprojekten noch unterschätzt.
Anleger reagieren ebenso begeistert und schicken die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel zeitweise um 3,4 Prozent auf 383 Euro nach oben und somit noch weiter als das Jefferies-Kursziel.
/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 20:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 21:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com