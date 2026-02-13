DAX24.905 ±-0,0%Est505.996 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -0,2%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.446 +0,9%Euro1,1851 -0,2%Öl67,90 +0,3%Gold4.996 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade
Börse am Montag: DAX um Nulllinie - 25.000er-Marke kurz überschritten - Impulse aus USA fehlen Börse am Montag: DAX um Nulllinie - 25.000er-Marke kurz überschritten - Impulse aus USA fehlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Megatrend schiebt an

Kursziel mehr als verdoppelt! Warum die HOCHTIEF-Aktie trotz "Hold" weiter steigt

16.02.26 14:09 Uhr
HOCHTIEF-Aktie springt hoch: Rechenzentren-Boom befeuert die Kurs-Rally | finanzen.net

Jefferies schraubt das Kursziel für HOCHTIEF spektakulär nach oben und reagiert damit auf den boomenden Bau von KI-Rechenzentren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ACS S.A.
98,70 EUR 1,65 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
382,80 EUR 15,20 EUR 4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HOCHTIEF von 163 auf 371 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als führende Auftragnehmer im Bereich des Baus von Rechenzentren seien HOCHTIEF und der Mutterkonzern ACS bestens positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren, schrieb Graham Hunt in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Eine Verdreifachung des HOCHTIEF-Aktienkurses seit Juni 2024 signalisiere aber, dass der Markt dies schon anerkenne. ACS empfahl er dagegen nun zum Kauf, denn hier werde das Potenzial von Neubau-Infrastrukturprojekten noch unterschätzt.

Wer­bung

Anleger reagieren ebenso begeistert und schicken die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel zeitweise um 3,4 Prozent auf 383 Euro nach oben und somit noch weiter als das Jefferies-Kursziel.

/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 20:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 21:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ACS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ACS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
08:01HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
09.12.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
28.11.2025HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
09.12.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
28.11.2025HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen