HOCHTIEF-Aktie im Plus: Großauftrag für Forschungszentrum in Kiel
HOCHTIEF hat den Auftrag zum Neubau des Max-Rubner-Instituts in Kiel erhalten.
Werte in diesem Artikel
Das Gesamtvertragsvolumen bezifferte der Baukonzern mit rund 230 Millionen Euro. Der Vertrag sieht den weiteren Angaben zufolge vor, dass HOCHTIEF PPP Solutions nicht nur Planung und Bau übernimmt, sondern das Gebäude auch für 30 Jahre betreibt. Die Fertigstellung des Forschungszentrums ist für Herbst 2028 geplant.
Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 4,04 Prozent höher bei 376,00 Euro.
DOW JONES
Bildquellen: HOCHTIEF, nitpicker / Shutterstock.com